L'agglomération de La Rochelle sécurise ses captages d'eau potable

Un simple grillage protège le captage d'eau potable de Casse-Mortier sur la commune de Clavette, à l'arrêt depuis le mois de janvier après qu'ait été constaté une concentration trop forte en pesticides. Il desservait en eau potable (diluée avec 85% d'eau de Charente) 3000 familles de trois communes (Clavette, La Jarrie, Croix Chapeau) et deux hameaux. Depuis, les taux sont redevenus normaux, mais le captage n'a toujours pas été remis en fonction par l'agglomération rochelaise (qui a pris au 1er janvier 2021 la compétence de l'eau) "par précaution" explique Guillaume Krabal le vice président en charge du dossier.

En 2020, les agriculteurs du périmètre ont tous semé en même temps les mêmes céréales - Sylvie Guerry-Gazeau, maire de Clavette

Il faut dire que la situation n'est pas inédite. Au moins trois pollutions importantes ont eu lieu ces dernières années indique la Maire de Clavette Sylvie Guerry-Gazeau mais c'est la première fois qu'un taux aussi important de Chlortoluron, une substance active suspectée d'être cancérogène est découvert. "L'année précédente, aucun des agriculteurs de tout le périmètre n'avait pu semer parce que toute la zone était inondée" dit-elle, "en 2020 du coup, ils ont tous pu semer en même temps les mêmes céréales orge et blé, qui dans les deux cas utilisent le chlortoluron". Pour les élus locaux, il n'y a pas eu déversement intentionnel. Ce que semble mettre en doute le président de l'agglomération Jean-François Fountaine, lançant, alors qu'il était sur place ce lundi "c'est ton interprêtation" à Roger Gervais, vice président en charge de la stratégie foncière dans l'agglomération. L'agglomération rochelaise mise en cause par ses élus d'opposition organisait ce lundi une visite des installations pour la presse.

A quelques kilomètres, le captage de Fraise, est lui entouré par des terres acquises par la collectivité et préservées de l'épandage de pesticides © Radio France - Marie-Laurence Dalle

L'objectif de la CDA qui a repris le captage de Casse-Mortier géré jusqu'au 1er janvier par le syndicat départemental eau 17, c'est de "sanctuariser les terres autour, les fossés" explique Guillaume Krabal, le vice président en charge de l'eau, pour pouvoir le remettre en fonction. A l'exemple d'un autre captage, celui de Fraise près de Vérines, à quelques kilomètres de là, qui était pris en charge par la Ville de La rochelle depuis 15 ans. Cet autre captage, dix fois plus important que celui de Casse-Mortier est entouré d'arbres, et de vergers. La ville a acquis des hectares de terrain tout autour et instauré un dialogue avec les agriculteurs (formation, soutien à l'installation bio, plantation de haies et d'arbres, remise en prairies etc.) pour préserver la qualité de l'eau. Alors qu'il n'y pas de périmètre de protection rapproché autour du captage de Casse-Mortier, juste le périmètre immédiat : quelques dizaines de mètres autour du forage qui appartiennent à la commune, comme l'exige la loi.

Des bandes de terre interdites à la culture autour du captage dans les six mois

La sécurisation se fera en deux temps. "On a une autorisation du préfet pour pouvoir tout de suite engager les discussions avec les agriculteurs pour avoir des bandes interdites à la culture le long des fossés, et dans le périmètre immédiat" indique Guillaume Krabal, ce qui peut être fait dans les six mois. Mais il faudra aussi discuter avec les agriculteurs pour changer la nature des cultures aux alentours, "éventuellement avoir quelques plantation d'arbres" ajoute l'élu. Ce qui pourrait prendre deux à trois ans.

La CDA doit signer un nouveau contrat Re-sources, avec la région Nouvelle Aquitaine dans quelques jours, afin de travailler sur les captages d'eau potable dont elle a repris la compétence depuis le début de l'année.