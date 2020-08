L'agglomération de Lens-Liévin recherche 300 volontaires pour un défi "zéro déchet"

Votre défi, si vous l'acceptez : réduire de 25 % le poids de votre poubelle d'ordures ménagères. Vous avez six mois pour mener à bien cette mission. L'agglomération de Lens-Liévin recherche 300 familles volontaires pour cette opération "zéro déchet" qui débutera en novembre lors de la Semaine européenne de réduction des déchets.

Pendant six mois, une centaine d'ateliers seront proposés aux participants, co-animés par des associations locales : compostage, fabrication de produits d'entretien, couture, etc. Les volontaires seront regroupés par équipes d'une vingtaine de personnes.

65 800 tonnes d’ordures ménagères chaque année

L'agglomération de Lens-Liévin lance ce défi alors que 65 800 tonnes d'ordures ménagères sont collectées chaque année sur son territoire. Ces déchets non recyclables représentent 270 kg par an et par habitant, alors que la moyenne nationale est de 254 kg.

Les préinscriptions à l’opération se feront du 14 septembre au 7 octobre, sur le site dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr.

Renseignements complémentaires : preventiondechets@ agglo-lenslievin.fr ou au 03 21 79 05 65.