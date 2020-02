L'agglomération du Cotentin met le nez dans ses poubelles

Cherbourg-en-Cotentin, France

500 kgs de déchets ménagers ont été prélevés au hasard sur 8 collectes du territoire et à chaque fois 120 kgs ont été triés à la main histoire d'identifier les habitudes de consommation et de voir si les habitants se sont améliorés en 7 ans puisque la première opération de ce type remonte à 2013. L'idée étant ensuite de mener des actions pour améliorer le tri, alléger la poubelle, moins polluer et qu'au final tout cela coûte aussi moins cher aux contribuables. Philippe Sauthoff est conseiller technique à l'unité de prévention des déchets à l'agglomération du Cotentin : "c'est important pour voir quelle est l'évolution du tri par les habitants pour savoir aussi sur quoi on doit insister : compostage ou recyclage. On retrouve encore trop de verre dans les ordures ménagères et il y a encore trop de confusion avec le plastique. Ici on retrouve tout ce qu'il y a dans votre poubelle : de la litière pour chats aux pâtes, tout est trié..."

Il y a 7 ans 50 % des déchets retrouvés dans les poubelle d'ordures ménagères étaient soient compostables soient recyclables.

Les résultats de cette opération seront connus d'ici un mois et demi. En 2018 plus de 48 000 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées sur ce territoire.