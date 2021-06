L'agglomération du Cotentin recrute des "Ambassadeurs du Littoral" pour veiller à la protection de la côte

Cet été sur la côte ouest de la Manche, vous allez croiser des "Ambassadeurs du littoral". Un dispositif de l'Agglomération du Cotentin pour venir en aide aux gardes champêtres de ces communes qui voient leur fréquentation exploser en été.

L'agglomération va recruter six ambassadeurs, fonctionnant en binôme. Un binôme pour le mois de juillet, un autre pour août et un dernier sur la période où la fréquentation est la plus élevée : du 14 juillet au 15 août. Ils seront habillés d'un uniforme facilement identifiable et parcourront le littoral de Barneville-Carteret jusqu'à La Hague.

Selon David Legouet, maire de Barneville-Carteret, "c'est une chance pour les communes qui n'ont pas les moyens d'embaucher à leur frais des saisonniers pour protéger leur côte". Les élus vont devoir dès maintenant faire remonter leurs besoins, afin que l'agglomération puisse travailler sur l'emploi du temps des six saisonniers. "Ici, explique David Legouet, nous ne sommes pas prioritaire parce qu'on a déjà un garde champêtre. Mais nous avons trois plages et il ne peut pas être partout au même moment. C'est une initiative qui nous aide vraiment."

Les Ambassadeurs du littoral ont plusieurs missions. D'une part de veiller au respect des règles de civisme (ne pas jeter de papiers, de cigarettes et masques par terre), rappeler l'interdiction d'allumer des feux de camp, indiquer les lieux autorisés de stationnement pour les camping-cars. Mais aussi faire respecter les plages sans tabac à Barneville-Carteret qui verront le jour dès le mois de juillet.

Pour postuler : il n'y a pas de critère particulier. Il suffit d'être à l'aise pour aller à la rencontre du public.