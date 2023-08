L'agro-climatologue montpelliérain Serge Zaka reçoit une centaine de messages haineux par jour

Les climatologues sont de plus en plus victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils publient une information relatant, données scientifiques à l'appui, des exemples concrets du changement climatique, ils sont inondés de messages agressifs, insultants, haineux, quand ce ne sont pas tout simplement des menaces de mort.

ⓘ Publicité

L'agro-climatologue montpelliérain Serge Zaka l'a constaté comme ses confrères. "Depuis les trois canicules et la grande sécheresse qu'on a eu en 2022, on observe une dérive des climatosceptiques. Avant, ils essayaient d'argumenter. C'est toujours intéressant dans un débat scientifique, mais maintenant on n'est plus sur l'argumentaire. On est vraiment sur l'insulte systématique, que ce soit sur le physique, quand ce sont des femmes ce sont des insultes parfois sexistes, quand ce sont des personnes qui vient de l'étranger, ce sont des insultes racistes."

Serge Zaka le constate lui-même tous les jours; "Lors d'une période caniculaire, je reçois plus d'une centaine d insultes par jour. Après je ne compte plus les messages dénigrants qui ne sont pas forcément insultants ou les messages qui disent que les scientifiques racontent n'importe quoi. Ça aussi je ne les compte plus"

"Ça ne me fait pas taire"

Une situation forcément pas très agréable, mais Serge Zaka l'assure, cela ne l'affecte pas. "Moi je me base sur des faits mesurés, des stations météorologiques, je suis agro climatologue, donc je travaille sur l'impact sur l'agriculture. Donc tout ça est chiffré. Donc à partir du moment où les chiffres parlent, je suis sûr de mes propos. Dons les insultes, ça ne m'affecte pas. Au contraire, ça me renforce dans cette volonté de pédagogie et d'apprendre sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Ça ne me fait pas taire."

"On ne peut pas convaincre les climato-sceptiques, mais on peut argumenter auprès des gens qui doutent"

Mais alors faut il répondre à tous ces climatosceptiques pour tenter de les convaincre ? "Ça dépend lesquels" explique Serge Zaka*. "Il y a des climato sceptiques qui ne changeront pas d'avis. C'est dans leur façon d'être. Ils veulent juste être contraire à ce que dit la science. Donc à partir de ce moment là, ça ne sert à rien d'argumenter. Et puis il y a des personnes par contre qui sont hésitantes, qui lisent des commentaires de climatosceptiques, qui lisent des commentaires de climatologues et qui ne savent pas faire la part des choses parce que leur formation n'est pas forcément scientifique. Et donc c'est là où le rôle est important à jouer de pédagogie, il faut leur faire comprendre que l'argumentaire des climatosceptiques est biaisé et que les faits sont différents. Il ne faut pas que les climatosceptiques convainquent d'autres personnes qui sont sceptiques. Il faut rallier à la cause du changement climatique le maximum de la population."*

loading