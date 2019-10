L'aigle Victor au-dessus de Chamonix filme le réchauffement climatique en montagne

Cet aigle cameraman a filmé les glaciers des Alpes pour alerter sur le réchauffement climatique. La démarche est scientifique, le résultat en vidéo édifiant, notamment concernant le massif du Mont Blanc.

Chamonix - France

Une première mondiale pour sensibiliser un large public au dérèglement climatique

L’opération est organisée par la fondation EagleWings en partenariat avec la Maison Chopard. Le réchauffement climatique se voit à l’œil nu, à 360 ° sur les images tournées sur le dos de cet aigle Victor.

Avec l’équipe de scientifique et son fauconnier, Jacques-Olivier Travers ( des Aigles du Léman et de la Eagles Wings Foundation) , Victor a filmé les glaciers de cinq pays. Il est allé en France, dans le massif du Mont Blanc le 8 octobre dernier, mais aussi en Autriche, en Suisse, en Italie et en Allemagne. A chaque fois, il s’agit de vols de quatre ou cinq kilomètres qui durent plusieurs minutes. L’aigle a pu filmer plusieurs zones de montagne.

Les glaciers fondent, tout le monde le sait. La surprise avec les images des vols de Victor, c’est de voir à quelle vitesse et surtout avec quelle importance ils fondent. - Jacques-Olivier Travers, fauconnier

Pour le fauconnier, le verdict est sans appel. "Ce sont de belles images mais le constat est dramatique. Avec une caméra sur le dos d’un aigle, c’est la nature qui vous montre la nature. Quand cet aigle survole son environnement, on voit à quel point l'Homme le dégrade, cet environnement".

On montre en image tous ce que disent les scientifiques sur le réchauffement climatique Copier

Trois regards pour témoigner, réfléchir et agir

La Fondation explique que ce projet « réunit trois regards uniques sur les Alpes. C’est un dialogue en images entre le regard de l’aigle, celui de l’homme, capturé par la photographe Nomi Baumgartl et celui de la science, récoltant les images de l’Agence Spatiale Européenne ».

Grâce à cette démarche EagleWings espère continuer à éveiller les consciences sur ces changements dramatiques , mais surtout anticiper et proposer des solutions originales.

L’aigle Victor, le plus connu au monde !

L’aigle Victor avait déjà captivé le monde entier avec plus de deux milliards de vues en s’élançant de la Burj Khalifa au Quatar. Il a aussi survolé Paris, Londres ou Cologne.

Victor est un pygargue à queue blanche. Il est, au même titre que son cousin l’aigle Américain, le symbole du continent européen. Aigle pêcheur, il dépend d’un environnement de plus en plus impacté par l’Homme. Victor, le pygargue caméraman, a été le porte-parole choisi par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature pour célébrer les 50 ans de la Liste Rouge, l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation des espèces végétales et animales.

Jeudi, la compilation des cinq vols avait été vu un peu plus d'un million de fois (via différents sites d'information), sans compter les diffusions des reportages télévisés.