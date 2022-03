L'air pollué aux particules fines en Centre Val-de-Loire durant tout le week-end

Une alerte à la pollution est déclenchée sur les 6 départements de la région Centre Val-de-Loire. Dans un de ses bulletins Lig'Air, qui surveille la qualité de l'air, indique que la qualité est de niveau 4 (mauvais), sur une échelle qui va jusqu'à 6 (extrêmement mauvais). Cet épisode de pollution aux particules fines a plusieurs explications : les conditions météo avec des températures de 20 degrés depuis trois jours, mais aussi les chauffages qui continuent de tourner car il fait frais le matin et le soir. La circulation routière et l'activité agricole sont aussi en cause. La préfecture du Loiret dans un communiqué sur son site internet conseille aux automobilistes de ralentir leur vitesse à 90km/h sur les 2X2 voies et 110 km/h sur les autoroutes. En Centre Val-de-Loire il ne s'agit que de conseil, mais en région parisienne, la circulation différenciée est mise en place à l'intérieur à partir de samedi de 5h30 jusqu'à minuit. Seuls les véhicules disposant de vignettes Crit-Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler.

Alerte par persistance

La pollution se poursuivra jusqu'à dimanche © Radio France -

La qualité de l'air se détériore selon Lig'Air, l'alerte pour le Loiret et l'Eure-et-Loir a été étendue ce vendredi 25 mars au Loir-et-Cher, à l'Indre-et-Loire et au Cher. L'association de surveillance de la qualité de l'air indique que "un dépassement du seuil d'information et de recommandations pour les particules en suspension PM10 est prévu le 25/03/2022 dans le Loiret, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Une alerte par persistance est déclenchée dans le Loiret". Selon ces spécialistes, le phénomène touche d'autres pays de l'Europe continentale, il est arrivé par le Nord de la France puis le bassin parisien et il va nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine.