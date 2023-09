L'alerte aux baïnes au niveau maximal sur le littoral basque ce dimanche et lundi

Les baigneurs sont appelés à la plus grande prudence dimanche 3 et lundi 4 septembre en raison de l'alerte maximale aux baïnes sur le littoral atlantique.

Si vous souhaitez profiter du retour du soleil sur les plages basques en ce début septembre, soyez prudents. La préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a relevé l'alerte aux baïnes à son niveau maximal pour le littoral atlantique dimanche 3 et lundi 4 août. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques appelle les baigneurs à la plus grande prudence. Il faut vérifier la couleur du drapeau avant d'aller à l'eau et se baigner impérativement sur les zones surveillées (marquées par des drapeaux).