L'alerte pollution aux particules fines est levée sur le bassin grenoblois

On respire ! En tout cas, un peu mieux. Les derniers relevés de la qualité de l'air sur le bassin de Grenoble sont encourageants. La situation s’améliore nettement. Après la levée des mesures sur le Nord-Isère, retour à la normale également à Grenoble.

Grenoble, France

La préfecture de l'Isère confirme ce lundi 27 janvier que la situation de l'air s'arrange nettement. L'épisode sévère de pollution aux particules fines qui touchait le département s'est atténué, d'abord sur le Nord-Isère ce dimanche 26 janvier, puis sur le bassin de la métropole en ce début de semaine.

"En raison d’une amélioration progressive de la qualité de l’air, et compte tenu des prévisions émises par Air Rhône-Alpes pour l’ensemble du département de l’Isère, toutes les mesures d'alerte, liées à la pollution sur le bassin Grenoblois, sont levées à compter de ce jour" écrit la Préfecture de l'Isère.

Tous les véhicules pourront donc rouler à nouveau dans l'aire grenobloise, et plus seulement ceux disposant des vignettes crit'air 0, 1 et 2.

En conséquence, les mesures de gratuité des transports publics et du métrovélo seront donc levées à compter de ce mardi 28 janvier précise le SMMAG, le syndicat des transports dans l'aire grenobloise.