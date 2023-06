L'alerte sécheresse déclenchée pour une bonne partie du département des Vosges

L'histoire se répète pour le département des Vosges, déjà durement touché par la sécheresse lors de l'été 2022. Depuis plusieurs semaines, les seuils des cours d'eau et des nappes ont tendance à diminuer avec l'absence de précipitations. Ils viennent désormais de passer sous le seuil de l'alerte pour les bassins Moselle amont et Meurthe et Saône, soit une grande partie du département.

Des restrictions

Pour les communes concernées, un lot de restrictions est donc déclenché avec ce passage en alerte, le 2ème cran sur 4 possibles.

Interdiction d'arroser les jardins potagers entre 11h et 18h

Interdiction de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles, équipées d'un système de recyclage d'eau.

Interdiction de nettoyer les façades ou toitures sauf si le nettoyage est réalisé par une entreprise ou une collectivité.