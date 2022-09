L'alerte sécheresse levée sur le Montpelliérain grâce aux récentes pluies

La préfecture de l'Hérault lève son alerte sécheresse sur l'est du département, les secteurs Lez-Mosson, le bassin de l'Or, les nappes de Castries et de l'Astien. Les pluies du 15 août et de début septembre ont permis aux nappes et aux cours d'eau de retrouver des niveaux normaux dans une grande partie du département notamment autour de Montpellier.

Une amélioration qui coïncide avec une baisse des besoins en arrosage, il fait beaucoup moins chaud.

En revanche, les restrictions renforcées sur l'usage de l'eau sont maintenues sur l'ouest du département, les bassins versants de l'Aude, de l'Argent double et de l'Ognon.

La levée de l'alerte ne veut pas dire qu'on peut ouvrir les robinets toute la journée - Pref 34

Pour rappel, sur les communes en situation d’alerte renforcée, les mesures de restriction concernent notamment : l’arrosage des espaces sportifs, des pelouses et des espaces verts privés et publics, le lavage des voiries, le fonctionnement des douches de plage, le remplissage ou le maintien du niveau des étangs et des plans d’eau à usage personnel, la vidange des plans d’eau dans les cours d’eau. L’arrosage des jardins potagers et des golfs est interdit entre 8h et 20h, et réduit aux greens et départs en dehors de ces horaires pour les golfs. L’irrigation agricole est interdite entre 11h et 20h, sauf pour les modes d’irrigation économes en eau ou pour les productions spécialisées très dépendantes en eau et fragiles.