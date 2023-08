L'algue toxique ostreopsis fait son nid sur la côte basque

"Ostreopsis ovata" ou "ostreopsis siamensis". Sur la côte basque on a appris à prononcer le nom de cette microalgue, invisible à l'œil nu, mais qui est un problème de santé publique. Elle cause des fourmillements, des maux de tête, une gêne respiratoire, un goût métallique dans la bouche. Des baigneurs et des surfeurs parlent aussi de nausées, de vomissements, ou d'éruptions cutanées et de fièvre.

Chaque jour des prélèvements sont effectués © Radio France - Bixente Vrignon

D'origine tropicale, elle est apparue en 2005 en Méditerranée, et en 2021 sur la côte basque. Depuis la mi-juin, l'association Surfrider Foundation effectue des prélèvements sur la plage Lafitenia de St Jean-de-Luz, où elle affirme que ostreopsis est déjà installée. Des recherches sont aussi effectuées par l'ANSES et la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB). La députée européenne Marie Toussaint (EELV) est venue apporter son soutien à Surfrider Foundation, le jour du dépassement climatique.

Elle a rappelé que l'algue ostreopsis est présente au Pays Basque à cause du réchauffement des eaux. "Nous n'y sommes pas aujourd'hui", "il y a urgence à accélérer notre action" a ajouté la député européenne en référence à la lutte contre le réchauffement climatique.

