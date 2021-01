Des chutes de neige comme on n'en avait pas vu depuis longtemps ont touché l'Alsace le 14 janvier 2021. Découvrez les images des internautes à travers la région.

Les chutes de neige en plaine, ce n'est pas de tout repos pour les automobilistes et tous les conducteurs, mais les flocons sculptent un paysage féérique. De l'avis de Météo France, il n'avait plus neigé autant en Alsace depuis Noël 2010 : plus de 10 cm par endroits. L'occasion pour les photographes, professionnels et amateurs de s'en donner à coeur joie.

Depuis le Sundgau à l'Alsace bossue, en passant par les vallées vosgiennes, les grandes villes et les villages, le Ried, le Kochersberg... L'Alsace sous la neige, c'est beau !

Restez toutefois prudents et suivez les informations mises à jour en temps réel sur France Bleu Alsace et francebleu.fr.