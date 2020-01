L'ambassadeur d'Australie attendu dans la Somme pour une marche de soutien aux sinistrés des incendies

Villers-Bretonneux, France

C'est une initiative de "la plus australienne des villes de France" pour soutenir les victimes des incendies en Australie. Lundi 6 janvier, une dizaine d'habitants de Villers-Bretonneux se sont réunis autour du maire de la commune. Ils ont décidé d'organiser une marche le dimanche 2 février et de lancer une cagnotte pour venir en aide aux sinistrés des incendies en Australie.

Villers-Bretonneux, commune de 4000 habitants, a un lien particulier avec ce pays : la commune a été défendue par des soldats australiens pendant la Première Guerre mondiale. Près de 60.000 ressortissants de ce pays ont perdu la vie en France et en Belgique, en particulier dans la Somme et dans les Flandres entre 1914 et 1918. Il y a d'ailleurs une ville australienne qui porte le nom de Villers-Bretonneux.

"Je serai là, à 100% !"

L'organisation de cette marche et cette cagnotte ont ému Brendan Berne, l'ambassadeur d'Australie en France : il a donc décidé d'y participer : "L'Australie est en deuil. A ce jour, les incendies ont fait 27 morts et tué des milliers d'animaux. C'est une période très difficile pour mon pays. Les initiatives prises en Picardie, une région intimement liée à l'Australie depuis la Première Guerre mondiale, nous touchent beaucoup. Je me réjouis donc de participer à cette marche caritative à Villers-Bretonneux. C'est une démarche magnifique. Je serai, là à 100% !"

Patrick Simon, le maire de Villers-Bretonneux s'est dit très honoré de la participation de l'ambassadeur à la marche de soutien à l'Australie de Villers-Bretonneux. Elle aura lieu le dimanche 2 février à 14 heures.

Vous pouvez participer à la cagnotte en ligne en cliquant ici.