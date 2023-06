L'ambroisie, une plante envahissante à éradiquer

Elle est un fléau pour de nombreuses personnes. L'ambroisie, cette plante verte venue d'Amérique, envahie le département du Vaucluse depuis des années. Responsable d'allergies sévères, il faut obligatoirement l'arracher. Pour cela, la Fédération régionale de la défense contre les organismes nuisibles (Fredon), propose au mois de juin, une campagne d'arrachage. À Violès, une demi-journée a été organisée, ce jeudi 15 juin, une façon d'alerter sur les dangers de cette plante.

ⓘ Publicité

Sur les bords de l'Ouvèze, munis de gants, les élus, agents municipaux et habitants arrachent vigoureusement l'ambroisie. Comment la reconnaître ? "C'est une plante plutôt haute avec des feuilles vertes. Elle n'a aucune odeur et ses fleurs sont jaunes" explique Lucile Arnaud, animatrice ambroisie à FREDON. Cette plante peut provoquer chez l'adulte comme chez l'enfant, des rhinites, des conjonctivites, voire des trachéites et des crises d’asthme. Dans le Vaucluse, 70 % de la population est exposée au pollen d'ambroisie au mois d'août et en septembre.

Les agents municipaux et les habitants sensibilisés à l'arrachage de l'ambroisie © Radio France - Adèle Chiron

loading

Le ministère de la Santé a même placé la lutte contre l’ambroisie dans les objectifs des trois plans nationaux Santé environnement. Il existe un numéro de téléphone et un site internet pour signaler ce fléau.