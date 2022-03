L'ex-président de la Sepanso Dordogne poussé dehors lors d'une assemblée générale houleuse

"Quand vous avez deux pommes pourries dans un panier, vous les jetez." La phrase est lâchée par un des membres du conseil d'administration de la Sepanso Dordogne, à la fin d'une assemblée générale de l'association houleuse, à la salle polyvalente de Lalinde. Ce samedi 12 mars, au terme de cinq heures de réunion, la plus grosse association de défense de l'environnement en Dordogne a décidé d'évincer son ancien président, Michel André, et sa compagne Josiane André, du conseil d'administration.

Une pancarte "exclu" autour du cou

Emblématique président de la Sepanso de 2010 à 2021, Michel André a marqué les esprits en Dordogne par ses combats contre le projet de contournement de Bourdeilles, du ball-trap de Servanches, et bien sûr de la déviation de Beynac. Il avait lâché la présidence à l'été 2021, parce qu'il déménageait en Loire-Atlantique, tout en restant au conseil d'administration avec sa compagne.

Mais depuis plusieurs mois, les conflits se sont multipliés avec le reste de l'association. "Autoritaristes", "pinailleurs", les époux André insupportent le conseil d'administration, qui leur reproche de mener une guerre d'égo. A tel point que les autres membres ont menacé de démissionner collectivement si Josiane et Michel André continuaient d'y siéger. En réaction, Michel André est arrivé à l'assemblée générale avec une pancarte marquée "exclu" autour du cou, son petit chien sous le bras.

"Ils ont saccagé cette assemblée générale"

Durant toute la réunion, l'ancien président et sa compagne ont multiplié les interruptions et les coups d'éclat. "C'est un spectacle vraiment désolant", s'énerve un adhérent, "ils ont saccagé cette assemblée générale". "Si l'on veut que la Sepanso reparte dans une bonne ambiance, il n'y a pas d'autre solution que de les exclure. On ne peut plus travailler avec eux", résume un autre. Au détour des invectives, on comprend qu'il est aussi reproché aux époux André une gestion hasardeuse de l'argent de l'association, une accusation qu'ils réfutent.

"On veut nous évincer parce que notre façon d'agir ne plaît pas", répond Michel André. Il dénonce le manque de combativité de la Sepanso, depuis que Gérard Charollois a repris la présidence et que de nouveaux membres sont arrivés : "Nous sommes des gens de terrain, et ça ne plaît pas à ceux qui préfèrent se battre avec des communiqués. Sur la déviation de Beynac, si on n'avait pas bougé, on aurait perdu. Et aujourd'hui, le département veut relancer le chantier. Moi ma crainte, c'est que la démolition ne se fasse pas. Parce qu'ils savent que les militants actifs ne sont plus là. Et on faisait partie de ces gens-là".

Opposition de styles

Entre l'ancien président Michel André et son successeur Gérard Charollois, les adhérents reconnaissent une opposition de styles. Deux visions de la lutte. D'un côté, l'ancien de la CGT chez Airbus à Nantes, spécialiste de la manifestation. Michel André n'avait pas hésité à organiser des rassemblements jusque devant le domicile de Germinal Peiro, ou à soutenir les zadistes venus protester contre la déviation de Beynac. De l'autre, l'ancien magistrat Gérard Charollois, toujours millimétré dans ses déclarations, et pour qui ce ne sont pas les manifestations mais les décisions en justice qui font la différence.

Michel André reste membre de la Sepanso, même s'il ne siégera plus au conseil d'administration. "On va continuer, sur le fond en accord avec ce qu'a fait Michel André parce qu'on est totalement d'accord sur le fond. Mais avec bien sûr un style différend, parce que le style c'est l'homme", résume Gérard Charollois. En bon ancien juge aux affaires familiales, il a proposé "un divorce à l'amiable". Un poste de président d'honneur pour Michel André, avec lequel il pourrait se consacrer aux sujets qui lui tiennent à coeur, comme lot de consolation pour son éviction du conseil d'administration. Dans l'assemblée, certains adhérents se disent surtout qu'il peut-être temps de faire de la place pour une nouvelle génération, alors que l'association va fêter ses 50 ans cette année.