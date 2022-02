L'ancienne décharge de Pré-Magnou, à Fouras, qui pollue l'océan, va disparaître

La décharge de Pré-Magnou, à Fouras, est grignotée par l'océan depuis déjà quelques années, à cause du réchauffement climatique et de l'érosion. Pour stopper cette pollution, un grand chantier va commencer en 2022 : tous les déchets vont être retirés, le site nettoyé.

Le site est magnifique : la baie d'Yves, ses carrelets, ses couchers de soleil... Mais aussi ses déchets. Vous le savez peut-être, ou pas (car à première vue rien n'indique sa présence), mais à portée de l'océan se cache l'ancienne décharge de Pré-Magnou, de Fouras. Des milliers de mètres cube de déchets s'y entassent sur près de deux hectares, parfois jusqu'à presque deux mètres d'épaisseur. Site qui a fermé en 1977 et, pendant des années, sa présence n'a pas posé de problème. Mais le réchauffement climatique a changé la donne : l'océan grignote le trait de côte, et avale avec les déchets.

L'aboutissement de dix ans de travail

Cela faisait dix ans que les collectivités travaillaient sur le dossier. Il a connu un coup d'accélérateur ces derniers jours, grâce à l'Etat. D'abord avec Emmanuel Macron, qui a annoncé à Brest, au One Ocean Summit, vouloir prendre des engagements pour lutter contre la pollution de l'océan. Après la parole, place aux actes. Une liste de 55 décharges, situées à fleur de côte, et menaçant directement l'océan, a été dressée. Parmi elles... La décharge de Fouras. C'est même l'un des trois sites considérés comme prioritaires par l'exécutif (avec une autre décharge du Havre et la dernière en Martinique). C'est-à-dire que pour elles, les travaux vont commencer très rapidement. A Fouras, cela devrait être fin 2022.

Florence Chartier-Loman, de la mairie de Fouras, est heureuse de voir, enfin, ce projet se concrétiser. © Radio France - Lise Dussaut

Nous allons enlever tous les déchets, trier la terre qui les recouvrent...

Ce chantier va durer au moins un an. Coût estimé : plus de six millions d'euros (au moins la moitié prise en charge par l'Etat, le reste par les collectivités, département, région, agglomération, commune). Il faut dire aussi qu'il y a du travail : "Nous avons opté pour une solution radicale et définitive, confie Florence Chartier-Loman. Elle suit le dossier depuis le tout début à la mairie de Fouras. Nous allons enlever tous les déchets. La terre qui recouvre le site va être triée. A la fin, tout sera propre. C'était important d'aller si loin pour les générations futures, qu'elles n'aient plus à se soucier de ce problème." Ensuite, le site sera en quelque sorte rendu à l'océan. "Ce sera une zone avant tout maritime", confirme Jérôme Guével, du Conservatoire du littoral.

Pour l'occasion, la secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité s'est rendue en Charente-Maritime, pour la décharge. C'est ce lundi 21 février qu'elle a annoncé que la participation de l'Etat serait au moins de 50%. Comme le Pré-Magnou, 54 autres décharges sont ainsi concernées en France, quelques-unes sur la côte atlantique, beaucoup en Bretagne. "Et nous avons même comptabilisé plus de 200 sites sur le territoire", révèle Bérangère Abba.