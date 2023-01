L'année 2022 a été la plus chaude de jamais enregistrée en Limousin

L'année 2022 est sur la première marche du podium dans les annales de la météo : c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée en Limousin depuis le début des relevés de Météo France en 1947. La Haute-Vienne et la Corrèze ont battu ou frôlé plusieurs records.

D'abord le record de température moyenne, calculée sur l'ensemble de l'année, puisqu'on a dépassé d'1,5 degrés les normales de nos départements. Il a fait 13,4 °C en Haute-Vienne et 12,8 °C en Corrèze. Il faut dire que trois vagues de canicule ont traversé notre région de juin à septembre, avec des records de chaleur. Il a fait 38,2 degrés le 18 juillet à Limoges et 42,1 °C à Brive le 23 juillet. Sans parler de la douceur jusqu'aux derniers jours de l'année.

Record absolu de sécheresse des sols en Haute-Vienne

2022 restera une année de sécheresse également, c'est la 3ème année la plus sèche de l'histoire de la météo et, logiquement, c'est également la 3ème année la plus ensoleillée. En Haute-Vienne, la conséquence a été radicale : le département a battu un record absolu de sécheresse des sols. L'indice de sécheresse va de 0 à 1, du plus sec au plus humide, or la Haute-Vienne est resté à 0,12 pendant presque un mois et demi entre le 12 août et le 24 septembre. Le paysage confirmait la mesure scientifique : il n'y avait plus une goutte d'eau dans la terre végétale.