L'année 2022 d'ores et déjà "la plus chaude" jamais mesurée en France

L'année 2022 sera une année record, avant même d'avoir les relevés du mois de décembre. Météo France explique dès ce mercredi, soit un mois avant la fin de l'année, que cette année 2022 sera d'ores et déjà "la plus chaude" jamais mesurée en France depuis le début des relevés en 1900. C'est le "symptôme du changement climatique en France" assure Météo France.

ⓘ Publicité

Météo France s'est attaché à prendre les hypothèses pour décembre, avec un mois le plus froid et un mois le plus chaud. Dans le détail, la température annuelle de l'ensemble de l'année 2022 sera comprise entre 14,2° C et 14,6° C. Le précédent record remontait à 2020 avec 14,07 degrés.

"Tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception des mois de janvier et d'avril" souligne Météo-France

Pour arriver à cette année record, Météo France rappelle les différents épisodes de l'année, notamment plusieurs épisodes de chaleur : trois vagues cet été (15 au 19 juin, 12 au 25 juillet et 31 juillet au 13 août), soit un record de 33 jours, et deux hors saison (en mai et fin octobre). "Tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception des mois de janvier et d'avril" souligne Météo-France dans une note.

Derrière ces températures hors-normes, de nombreux évènements extrêmes se sont produits précise Météo France, comme une "sécheresse historique", des feux de forêts notamment en Gironde et dans des régions habituellement peu ou pas sujettes à ce type de phénomènes comme la Bretagne, des canicules océaniques en Méditerranée et des orages violents comme celui en Corse le 18 août qui avait provoqué cinq morts.

Un déficit de pluie de 15% à 25% par rapport à la normale

Avant même le mois de décembre, Météo France table aussi sur une pluviométrie annuelle qui devrait présenter en moyenne un déficit de 15% à 25% par rapport à la normale. Le mois de mai a été record avec un déficit pluviométrique de 60%, et pire pour le mois de juillet avec un déficit de pluie de 85% par rapport à la normale. A ce jour, 2022 ne devrait pas être l'année la plus sèche de l'histoire, puisque en 1989, le déficit pluviométrique avait été de 25%.

Un changement climatique très impactant

Selon Météo-France, la tendance à des hausses de températures est clairement établie sur la dernière décennie, puisque huit des dix années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle sont postérieures à 2010. Les vagues de chaleur estivale de 2022 auraient été "hautement improbables et nettement moins intenses sans l'effet du changement climatique", indique l'organisme public. Les études estiment que cette période "aurait été quasiment impossible dans un climat non réchauffé par l'homme". "Très chaude dans le climat actuel, l'année 2022 deviendra normale au milieu du XXIe siècle", conclut Météo France.