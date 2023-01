L'année 2022 est la plus chaude jamais mesurée en Sarthe

Les quinze jours de froid enregistrés début décembre (jusqu'à -7° relevés en Sarthe) n'auront pas suffi à renverser la vapeur. D'après Météo France, l'année 2022 est officiellement devenue l'année la plus chaude et la plus ensoleillée jamais enregistrée en Sarthe depuis l'instauration des relevés météo en 1945.

ⓘ Publicité

Près de deux degrés au dessus des normales

Certes, le record absolu de chaleur n'a pas été battu (39,7° le 18 juillet contre 41,1° en 2019), mais les périodes conséquentes de canicule en été et de douceur en automne ont fait exploser les moyennes de températures. Ainsi, la moyenne des minimales pour l'ensemble de l'année s'élève à 9,2° pour une valeur normale de 7,9°. C'est la deuxième année la plus chaude dans ce secteur. En revanche, le record des maximales est tombé : 18,9° en moyenne sur l'année, c'est presque deux degrés de plus que la normale (17°). Le précédent record datait de 2020. "Quand on observe de telles différences avec les normales à l'échelle d'un mois, c'est déjà beaucoup, alors sur une année entière, c'est énorme", souligne Laurent Belsœur, météorologue-conseil pour le grand-ouest à Météo France.

Cinq des six dernières années parmi les plus chaudes de l'histoire

Autre record battu en 2022, celui de l'ensoleillement : 2 111 heures. C'est 300 heures de plus que la moyenne sarthoise. Pas étonnant dans ces conditions que l'année soit également la troisième la plus sèche après 1953 et 1976. "Sur la station du Mans, on a eu 470 mm de pluie, contre 693 en moyenne." Mais pour Laurent Belsœur, le plus marquant reste la répétition de plus en plus fréquente des records de chaleur : "Sur près de 80 ans de relevés, si on fait un classement des années les plus chaudes, dans les huit premières places on retrouve cinq des six dernières années." Une preuve indéniable, selon lui, "qu'il se passe clairement quelque chose" au niveau du climat.