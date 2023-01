L'année 2023 s'annonce déjà sèche en Charente

Depuis l'automne, les lacs de Haute-Charente sont au plus bas : 15% seulement de leur capacité en septembre dernier. Depuis, les pluies de l'automne n'ont pas permis de recharger les niveaux. Les trois premies mois de l'année qui commence permettront de savoir si la sécheresse 2023 sera comparable à celle de 2022.

Déjà 40 à 60% de déficit par rapport à un hiver normal

En temps normal, à cette époque de l'année, ce sont 10 millions et demi de mètres cubes d'eau qui doivent remplir les lacs de Haute-Charente. On est aujourd'hui, à 3 millions et demi de mètres cubes seulement. Résultat : des tronçons de rivières sont encore à sec depuis l'été. C'est le cas sur l'Aume, la Couture, ou encore l'Echelle. Tout dépendra si l'été 2023 sera pluvieux ou pas. Une réunion est prévue, fin janvier, en Préfecture à Angoulême pour envisager tous les cas de figures pour l'année, y compris les pires.

