L'appel à la prudence après un impressionnant éboulement de falaise près d'Etretat

Un impressionnant éboulement de falaise a eu lieu il y a quelques jours au Tilleul. La petite commune près d'Etretat a connu deux éboulements de falaise en quelques semaines, un début décembre et le plus récent et plus impressionnant le 1er janvier, alors qu'il faisait beau et que la plage était fréquentée par les promeneurs.

Le maire appelle à la prudence

Malgré la pluie, il y a toujours quelques promeneurs au Tilleul qui descendent la valleuse pour arriver sur les falaises ou la plage. François, un habitué, en revient :

En bas c'est pas mal éboulé quand même, c'est très impressionnant !"

Brigitte et son mari sont des randonneurs aguerris depuis une vingtaine d'année en bord de mer, pas sur qu'aujourd'hui ils aillent jusqu'à la falaise :

Depuis quelques années, les chemins sont de moins en moins praticables"

La prudence, c'est l'appel que lance le maire du Tilleul "3 heures après l'éboulement, il y avait déjà des promeneurs qui marchent en dessous de la falaise, là où il y a eu l'éboulement" regretteRaphael Lesueur. Le maire ne peut pas faire grand chose à part prévenir les passants du danger :

Il y a toujours un risque que ça s'éboule encore. On a remis une signalétique, un sens interdit"

D'autant que désormais il est impossible de rejoindre Etretat par la plage. Seul le chemin en haut de la falaise reste encore praticable..