L'application "Écomode" incite les salariés d'Airbus, à Toulouse, à ne pas aller au travail en voiture

Bruno Costes, directeur des relations institutionnelles et de la standardisation chez Airbus à Toulouse, était l'invité de la Nouvelle éco ce jeudi 29 juin 2023 pour parler de "Écomode", une application écolo. Il répond aux questions de France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu : Bruno Costes, vous faites partie de ceux qui ont lancé cette application pour faire évoluer les modes de transport de salariés vers des transports décarbonés. En quoi est-ce que l'application aide justement les salariés à ne plus aller travailler en voiture?

Bruno Costes : Cette application est née d'une volonté partagée à la fois de la métropole toulousaine, donc des institutions et puis surtout des entreprises qui sont présentes sur la plateforme aéronautique. Tout le monde le voit bien le matin, on est congestionné, c'est un fait sur Toulouse. On va passer, matin et soir, à peu près 30 minutes dans les embouteillages. On est amené à rajouter pratiquement 20 minutes, donc on double les temps de transport. Il fallait agir, ne pas attendre la construction des infrastructures, même si la métropole fait énormément de choses. On attend la 3e ligne de métro avec impatience. Il était nécessaire pour les employeurs de faire quelque chose,

Et comment faites-vous concrètement ?

Concrètement, cette application "Ecomode" est née d'une volonté de massifier un certain nombre de dispositifs alternatives à la voiture individuelle pour pouvoir faire en sorte de promouvoir les usages vertueux. Vous pouvez la télécharger sur tous les Store, que ce soit Android ou Apple naturellement. Et cette application, elle va faire en sorte d'être un agrégateur de toutes, de toutes les alternatives à la voiture individuelle.

L'application donne toutes les options de trajet ?

Oui, que ce soit Citiz, le vélo alternatif, la marche à pied...L'appli va vous proposer des alternatives peu émettrices de CO2. Elle va vous calculer l'empreinte carbone et ça va vous calculer également le différentiel que vous allez économiser en utilisant ces modes alternatifs par rapport au même trajet que vous auriez pu faire avec votre voiture individuelle. Le delta économisé en terme de CO2, va se transformer en points et ces points sont échangeables auprès d'une boutique avec des partenaires, avec lesquels on a négocié un certain nombre d'avantages. Et vous pouvez donc échanger ces points auprès d'un certain nombre de boutiques.

Est-ce que ça n'incite pas à l'inverse à la surconsommation ?

Pas du tout, puisque chaque fois que vous allez vous déplacer de manière propre, vous allez gagner (des points). Et naturellement, tous les avantages qui sont concédés au travers de cette application ont été négociés avec des partenaires qui vont vous proposer des produits durables et qui ont un taux de CO2 le plus réduit possible.

Ce modèle peut-il être dupliqué ailleurs ?

Alors pour l'instant, c'est une application toulousaine qui a démarré il y a quelques temps. On compte, aujourd'hui, un peu plus de 7.000 inscrits, 1.200 utilisateurs toulousains. Et naturellement, l'idée, c'est de dupliquer ce modèle au delà de la métropole toulousaine.