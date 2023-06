L'approvisionnement en eau du plateau de Sault résolu "d'ici trois ans"

La sécheresse impacte durement le plateau de Sault. La gestion de l'eau est devenu un véritable défi. Des habitants ont connu une pénurie au cours de l'été 2022. Ce lundi, la présidente du Conseil départemental de Vaucluse a présenté une dizaine de mesures pour préserver la ressource en eau à l'échelle du territoire. Parmi les annonces : la sécurisation en eau potable pour le plateau de Sault. "Nous savons comment monter l'eau à Sault, on sait quand les travaux vont commencer, on sait combien ça coûte et on a l'argent", précise Dominique Santoni.

La feuille de route est clairement déroulée par la présidente du Département de Vaucluse : "D'ici trois ans, l'approvisionnement en eau sera complètement résolu". Dominique Santoni attend les dernières réunions avec les autres financeurs (État et Région) avant de dévoiler davantage les contours du projet. On sait que la piste d'un tuyau de plusieurs kilomètres est sérieusement envisagée entre l'eau du bassin de la Durance sur le plateau de Sault.

D'ultimes études

La Durance est clairement la solution. "Il y a une étude qui est en train d'être actualisée toujours pour prendre l'eau de la Durance mais pas par le même réseau, c'est-à-dire du côté des Alpes-de-Haute-Provence. Mais il semble que le choix soit celui du syndicat Durance-Ventoux.", précise Christian Mounier, vice-président du Conseil départemental de Vaucluse et président de la commission eau.