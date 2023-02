L'aquarium de Canet "sous le choc", après le décès d'un des requins

C'est dans un communiqué au ton grave et empreint de tristesse que Patrick Masanet, le directeur scientifique et technique de l'aquarium Oniria de Canet-en-Roussillon, a annoncé ce lundi le décès de l'un des quatre requins gris de l'établissement. "Dans un aquarium, le drame le plus douloureux est la perte soudaine d’une espèce qui semblait en pleine santé." Le décès est survenu le jeudi 9 février dernier dans l'après-midi. Un décès "aussi brutal qu'inattendu" pour cet animal né en 2017 dans un autre aquarium, grâce à un programme de reproduction.

Le choc est d'autant plus grand qu'"aucun signe avant-coureur n’a pu être relevé sur son état de santé les jours précédents". Patrick Masanet assure que le requin "semblait en forme, s’alimentait bien, avait un comportement tout à fait normal et bénéficiait des meilleurs soins quotidiens par nos équipes de soigneurs, tous très éprouvés par cette disparition soudaine".

Un "dysfonctionnement métabolique" à l'origine du décès ?

Une autopsie a été réalisée dès le lendemain du décès et les conclusions doivent être communiquées dans les jours qui viennent. L'expert-vétérinaire a néanmoins pu déjà constater que la qualité de l'eau du bassin ne présentait pas d'anomalie. Les autres poissons du bac sont d'ailleurs tous en parfaite santé.

Les premières observations indiquent qu'il pourrait s'agir d'un "dysfonctionnement métabolique ayant entraîné une hépatite avec une insuffisance rénale foudroyante". Le requin a pu également souffrir d'une "faiblesse constitutionnelle des tissus du foie".

Des prélèvements ont été effectués sur les différents organes de l'animal. Il doivent désormais être analysés en laboratoire.