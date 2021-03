L'Aquarium de La Rochelle reçoit tous les poissons de celui d'Arcachon en prêt

L'Aquarium de La Rochelle vient de recevoir un prêt assez particulier. Il accueille une centaine de poissons du musée-aquarium d'Arcachon, en Gironde, pour une durée encore indéterminée. Ce dernier a dû fermer pour réaliser des travaux. Sans employé pour s'occuper d'eux, ni lieu pour les garder des poissons, il fallait leur trouver un point de chute. C'est finalement l'établissement rochelais qui s'est porté volontaire pour les garder dans ses bassins.

"Le bâtiment a été construit en 1866, donc ce n'est pas anormal de le restaurer", concède le président du musée-aquarium d'Arcachon, Jean-Marie Froidefond. Avant de pouvoir placer les poissons dans les bassins d'exposition de l'Aquarium de La Rochelle, ils ont dû passer par la case quarantaine. "On a dû les laisser quarante jours à l'isolement pour voir s'ils n'avaient pas de parasite et s'ils étaient sains", explique Guillaume, le responsable biologie de l'établissement charentais-maritime.

Avant d'arriver dans les bassins d'exposition, les poissons restent en quarantaine. © Radio France - Yvan Plantey

Une centaine de poissons au milieu des 12 000 de l'Aquarium de La Rochelle

Grâce à ce transfert, le musée-aquarium d'Arcachon va économiser 5 000 euros "et peut-être éviter le dépôt de bilan", souffle son président, et cela ne va rien changer à celui de l'un des plus gros sites touristiques de la Charente-Maritime. Ce prêt d'une centaine de poissons, dont 80 espèces en provenance de l'océan Atlantique et la Méditerrannée, ne va pas non plus peser très lourd parmi les 600 espèces et les 12 000 poissons présents dans les bassins de l'Aquarium rochelais.

Parmi les poissons prêtés, il n'y a pas de spécimens extravagants ou rares. Le Sar, par exemple, n'a rien de particulier et ressemble à une dorade ; ou encore le Baliste est celui qui mord les pieds des baigneurs sur la Côte d'Azur. Même si le musée-aquarium d'Arcachon doit revoir ses poissons d'ici trois à quatre ans, son président n'est pas plus optimiste que cela. Mais surtout, il faudra les retrouver dans les bassins rochelais.