L'Arboretum des Grandes Bruyères d'Ingrannes va rouvrir ses portes

Ce lieu de balade et de détente au nord-est d'Orléans, fermé depuis le confinement, ouvre ses portes au public dès lundi, avec le début du déconfinement, en respectant les règles sanitaires. L'occasion de profiter à nouveau de ses 7000 arbres sur 14 hectares et de reprendre une bonne bouffée d'air.

Après plus d'un mois et demi enfermés, les organismes ont besoin de se reconnecter un peu à la nature pour respirer à plein poumons et aussi de se dégourdir un peu les jambes. Dès ce lundi 11 mai, l'Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes, au coeur de la forêt d'Orléans, vous le permet puisqu'il rouvre, avec des horaires étendus de 10H à 18H jusque dimanche.

Des règles pour l'entrée et la sortie

L'essentiel des règles sanitaires mises en place concernent avant tout l'accueil, seul endroit où les visiteurs pourraient être amenés à se côtoyer. L'accueil a donc été équipé d'un hygiaphone, un sens de circulation a été mis en place et des désinfections régulières, notamment des toilettes (pour les poignées de porte fréquemment touchées) sont prévues. En cas d'affluence à l'accueil, le public est aussi invité à porter un masque. Mais ensuite dans ce lieu de 14 hectares, pas de souci pour respecter la distanciation physique.

Eveil des odeurs et des sons

Au sein de l'Arboretum, il est donc préférable de quitter cette protection pour profiter des parfums qui emplissent l'atmosphère du moment. Acacias, roses embaument le lieu car même si le printemps est déjà bien entamé et que certaines variétés de magnolias sont déjà un peu passées, l'Arboretum affiche encore de belles couleurs et de belles senteurs.

La "petite faune" est aussi en plein essor (insectes, batraciens, oiseaux) et anime le lieu de sonorités diverses.

Malheureusement avec les règles en vigueur, plusieurs sorties et animations prévues au sein de l'Arboretum sont pour le moment suspendues. C'est le cas des sorties ornithologiques, le rassemblement étant limité à 10 personnes, le parc préfère attendre le retour à la possibilité d'avoir plus d'affluence pour les remettre en place.

Une bonne idée en tout cas pour sortir de ce confinement, en douceur, en se baladant tranquillement, dans cet endroit proche et à la fois dépaysant (avec des variétés d'arbres du monde entier) et dans le calme d'un lieu dont l'étendue permet la circulation paisible des visiteurs.