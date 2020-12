L'arbre au secours de la vigne dans le Pilat

Ce mardi... c'est la journée mondiale du climat... et face à des conditions climatiques qui se dégradent... à des périodes de sécheresse qui s'allongent et sont plus fortes... certains agriculteurs ou viticulteurs changent de logiciel.... en replantant des haies et des arbres sur les exploitations agricoles en particulier dans le Pilat... des projets d'agroécologie accompagnés par le Parc naturel régional du Pilat... * ENRO : ... cet hiver 9 exploitations agricoles se sont portées volontaires... pour planter des haies et des arbres autour de leurs champs.... et même parfois au coeur même de leurs exploitations Julien Gonzalez ... c'est le cas d'une future plantation de vignes du domaine de Pierre-Jean Villa ... viticulteur basé à Chavanay....