L'arbre de l'année sera-t-il Marnais ? "La Pouplie" à Boult-sur-Suippe, est finaliste du concours

Ce qui étonne d'abord, c'est le nom de cet arbre : "La Pouplie". Et l'explication se trouve dans le patois local de Boult-sur-Suippe (Marne) : "Pouplie veut dire peuplier et il semblerait que ce soit une fille !", sourit Amandine Polet. C'est elle qui a inscrit cet arbre au concours de l'arbre de l'année. Elle poursuit : "Et d'après les écrits, on trouve trace d'une pouplière donc apparemment il y en avait plusieurs dans le village".

Cet arbre, elle le voyait de la fenêtre de sa chambre d'enfant : "On dirait un arbre de conte de fées, il est majestueux et quand on est au pied on se sent comme une fourmi". Il faut dire que "La Pouplie" mesure 37 mètres de haut et 9,50 mètres de circonférence.

Un arbre menacé

Bien qu'Amandine ne vive plus dans la Marne, elle a décidé de se battre pour que la Pouplie devienne l'arbre de l'année, d'abord pour la rareté de ce peuplier noir : "Il n'y en a plus beaucoup et c'est l'un des plus gros d'Europe !", précise-t-elle. Mais aussi parce qu'il est menacé : "Il a d'abord faillit mourir à cause d'un départ de feu dans son tronc en 2018, il a été sauvé, mais _son propriétaire veut rendre constructible le terrain sur lequel il se trouve_. C'est aussi pour ça que je veux le mettre en lumière".

Et Amandine ne ménage pas sa peine pour mener une véritable campagne électorale : "C'est un job à plein temps !". Appeler la presse, militer sur les réseaux sociaux : "Ca va très vite, j'ai eu des posts de personnes aux Etats-Unis, en Italie... ça m'a vraiment touchée", explique Amandine, qui aimerait aussi que la Pouplie soit labellisée "arbre remarquable" et que le terrain sur lequel il se trouve soit classé "zone boisée protégée", afin de définitivement sauver cet arbre.

La Pouplie est en lice pour devenir l'arbre de l'année - Emmanuel Boitier

Sélectionné parmi 300 arbres, la Pouplie fait maintenant partie des 14 finalistes et représente la région Grand-Est. Pour voter il suffit de se rendre sur le site internet du concours de l'arbre de l'année.