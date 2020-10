L’arrêté de protection du Mont-Blanc est signé

"Je l’attend depuis 17 ans. Aujourd’hui, nous avons écrit une page d’histoire." Ce jeudi après-midi dans les salons feutrés de la préfecture de la Haute-Savoie, le maire de Saint-Gervais ne cachait pas sa satisfaction. "Dans quelques années, nous nous rendrons compte que, ce 1er octobre 2020, nous avons changé les choses", a lancé Jean-Marc Peillex juste après la signature par le préfet de l’arrêté de protection des habitats (APHN) du Mont-Blanc. "On ne met pas le Mont-Blanc sous cloche", a ajouté la secrétaire d’État en charge de la biodiversité. "C’est une nouvelle approche de la protection des espaces qu’il nous faut promouvoir", a poursuivi Bérangère Abba présente lors de cette signature.

Annoncé en février dernier par Emmanuel Macron lors de sa visite dans le massif du Mont-Blanc, ce texte réglemente les pratiques sur une zone de 3 175 hectares à cheval sur les communes de Chamonix, Saint-Gervais et les Houches. "C’est un arrêté positif, poursuit l’édile. Il ne dit pas ce qui est interdit mais il dit ce que l’on souhaite autoriser dans ce magnifique massif du Mont-Blanc. C’est-à-dire la pratique de l’alpinisme et du ski avec leurs variantes."

"On veut qu'il n'y ait plus que de l'alpinisme et du ski sur cette partie de territoire" - Jean Marc Peillex, maire de Saint-Gervais.