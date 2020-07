L'ARS demande l'interdiction de la baignade au lac du Bourdon

Les vacanciers qui cherchaient un peu de fraîcheur au bord du lac du Bourdon vont sans doute être déçus. Ce lieu de baignade très prisé du sud-ouest de l'Yonne attire en ce moment des dizaines de familles. On y fait du pédalo, on se prélasse sur les plages, on déguste une frite au bord de l'eau... et on s'y baigne. Pour cette dernière activité, ça semble compromis, puisque l'Agence régionale de Santé a demandé l'interdiction de la baignade pour des raisons sanitaires, en attendant le résultat d'analyses.

Des contrôles réalisés vendredi sur un échantillon d'eau ont mis en évidence "un nombre trop élevé de cellules susceptibles de produire des toxines nocives pour la santé des baigneurs", explique-t-on à l'ARS.

D'autres analyses en cours

D'autres analyses sont en cours, dont les résultats ne seront sans doute pas connus avant mercredi matin. "Le contrôle sanitaire du site de Saint-Fargeau consiste en la recherche des germes témoins de contamination fécale et le dénombrement des cyanobactéries, s’agissant d’une eau de surface", poursuit l'autorité de santé. Dans l'attente de ces résultats et par mesure de précaution, l'ARS a demandé l'interdiction de la baignade.

Cette interdiction relève de la responsabilité du maire, mais du côté de la mairie de Saint-Fargeau, on affirme "être dans l'attente d'un communiqué de la part de l'ARS" et aucune décision en ce sens n'a été prise.

Drapeau orange

En tout cas ce mardi, selon plusieurs témoins, le drapeau de la plage de la calanque était "orange". Si la mauvaise qualité de l'eau se confirme, ce sera forcément un coup dur pour les commerçants du secteur, notamment le camping et la friterie.

En 2015 déjà, la baignade au lac du Bourdon avait été interdite en raison de la présence de ces même cyanobactéries : des algues microscopiques allergènes et irritantes. Sauf qu'il y a 5 ans, cette interdiction était intervenue autour du 20 août, à la fin des vacances...