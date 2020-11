En Mayenne, la création pétaradante d'un artiste extravagant : la pilule qui fait sentir bon les flatulences

Ses parfums pour les flatulences sont très appréciés, notamment en Corée du Sud ou aux Etats-Unis. Depuis une dizaine d'années, l'artiste mayennais Christian Poincheval les commercialise sur Internet. Après la rose, le muguet ou le chocolat, arrive désormais, la chlorophylle, pour parfumer aussi bien par le bas que par le haut.

L'idée lui est venue en devenant végétarien

C'est en devenant végétarien que l'idée lumineuse est venue à Christian Poincheval : " Je me suis rendu compte que mes pets avaient changé d'odeur. Cela ressemblait à de la bouse de vache". Il en déduit que l'on est ce que l'on mange et que l'on sent ce que l'on mange. Il se renseigne, rencontre des laboratoires et finit par en trouver un, sarthois, qui accepte de travailler sur le projet. Deux ans plus tard, sort la première gélule pour parfumer les flatulences. Parfum à la rose. Et ça marche immédiatement à l'étranger. Suivent le muguet "très apprécié au premier mai", précise le créateur, le chocolat, le gingembre " pas un grand succès" et maintenant, la chorophylle.

Hollywood et chlorophylle

Alors qu'il participait à une émission de télévision aux Etats-Unis, Christian Poincheval aperçoit la colline d'Hollywood. Il fait le lien "hollywood, chewing-gum-chlorophylle". La nouvelle pilule est facile à mettre en oeuvre, le principe étant le même que pour les autres parfums. Le laboratoire sarthois vient donc de le produire. Il est maintenant commercialisé sur Internet.