L'AS Saint-Étienne, un club vert, à tous les niveaux

Le club a déjà supprimé l'utilisation des bouteilles plastiques dans toues les équipes : des enfants aux professionnels, désormais la gourde est obligatoire. Cela représente une économie de 120.000 bouteilles plastiques par an. Toujours concernant le plastique, un maillot de l'ASS est fabriqué avec 8 bouteilles recyclées.

Au self du club, à l'Étrat, il y a désormais un compost et une méthanisation des déchets. La pelouse du centre sportif est hybride pour moins consommer d'eau. La pompe a été changée pour un arrosage plus optimal et puis en dehors des terrains les pelouses sont tondues moins régulièrement pour favoriser la biodiversité. Et puis toujours au centre sportif, des capteurs vont être installés pour repérer une fenêtre laissée ouverte l'hiver à l'internat par exemple. Cela devrait permettre de lutter contre le gaspillage des énergies.

Dans les salons VIP du stade Geoffroy Guichard, il n'y a plus de thon (c'est une espèce en voie d'extinction) et de façon générale moins de viande. Enfin, le club réfléchit au déplacement des pros en train, même si ce sont les déplacements des supporters qui représentent 89% du bilan carbone de l'ASSE.

"La saison dernière, les joueurs pros ont fait des déplacements avec des moyens alternatifs à l'avion notamment, explique Lionel Potillon le directeur d'ASSE cœur vert. Pour un déplacement à Paris, ils sont partis en train. Il faut réserver une rame de TGV, ce qui n'est pas simple parce que les programmations télé évoluent en permanence, sachant qu'à la SNCF, ils ont des programmations qui sont faites quasiment six mois ou un an à l'avance. Il y a eu une réunion à Paris pour justement avoir des engagements assez importants et fermes de la part de la SNCF pour permettre aux clubs de beaucoup plus voyager en train pour ceux qui le peuvent".

L'ASSE kid's club a enfin mis en place un potager au sein du complexe sportif de l'Étrat pour sensibiliser les enfants à la nature et la saisonnalité des fruits et des légumes.

