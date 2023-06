L'aspect étrange du soleil au-dessus de Toulouse probablement lié aux fumées venant du Canada

Les fumées provenant des incendies du Canada sont arrivées jusqu'à Toulouse, à plus de 7.000 kilomètres. Météo France l'a confirmé. Pas de paysage apocalyptique comme on a pu voir à New York par exemple, mais un soleil à l'aspect étrange ce mercredi matin. Un gros astre orange et trouble, un phénomène probablement dû à ces fumées. Pour l'instant Météo France ne peut pas formellement confirmer de lien.

Plus de 7 millions d'hectares ont été brûlés dans les méga-feux qui ravagent le Canada depuis le début du mois de juin. Cinq pompiers de la Haute-Garonne sont d'ailleurs partis prêter main forte de l'autre côté de l'Atlantique il y a trois semaines.