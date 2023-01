L'aspect positif de l'éco-anxiété

L’éco-anxiété, un syndrome qui touche de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes. ce mal être qui découle de l'urgence écologique fait de plus en plus parler de lui....

L'éco-anxiété a aussi des aspects positifs Notre planète se dérègle, c'est incontestable, et ce qui se dérègle aussi c'est notre santé psychologique ⓘ Publicité ce n'est pas dramatique maïs et c'est quelque chose a prendre au sérieux...avec pour conséquence une incapacité à avoir des projets, ou imaginer une famille, jusqu'à renoncer à avoir des enfants, voire même à travailler Cette éco-anxiété peut aussi avoir des côtés positifs lesquels ? Merci au professeur Lhorca

Professeur de psychiatrie, chef de service au CHU de Clermont-Ferrand et directeur des soins de la Fondation FondaMental Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !