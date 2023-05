L'Assemblée nationale vote l'interdiction de fumer dans tous les bois en cas de risque d'incendie

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ce mercredi soir la proposition de loi sur la prévention des incendies. Au cours des débats, les députés ont approuvé un amendement du groupe Renaissance interdisant de fumer dans tous les bois et forêts et jusqu'à 200 mètres de ces zones, lors des périodes à risque d'incendie, celles-ci étant fixées par les préfets. Le texte initial réservait cette mesure aux espaces les plus exposés aux feux .

Le jet de mégot lourdement sanctionné

La proposition de loi inclut le jet de mégot dans les causes pouvant provoquer involontairement l'incendie des bois et des forêts. Dans les cas les plus graves, ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pourraient atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. Les députés ont aussi validé des mesures pour renforcer les obligations de débroussailler pour les propriétaires de parcelles.

Après ce vote en première lecture, députés et sénateurs devront s'accorder sur une version commune pour que le texte soit définitivement adopté.