L'association AVES veut aider les éleveurs de la Seine-Maritime et de l'Eure à lutter contre le loup

Une association de protection des animaux propose aux éleveurs de brebis de les aider à protéger leurs troupeaux contre le loup. L'association AVES France, créée par un Seinomarin, Christophe Coret, a lancé ce projet fin 2019, avec pour objectif d'accompagner les éleveurs qui subissent des attaques de loup dans les départements en plaine, colonisés peu à peu par le loup, comme la Seine-Maritime et l'Eure, et montrer que la cohabitation animal / Homme est possible. Fin 2021, 25.000 euros ont été collectés, financés via le réseau 1% pour la planète par des entreprises mécènes, et la fondation Nature et Découvertes.

Objectif, anticiper avant que des coups de feu ne soient tirés. Il n'y a pas encore de meutes de loups en Seine-Maritime et dans l'Eure, seulement un ou plusieurs animaux isolés, pour le moment. Mais il faut anticiper selon Christophe Coret, président de l'association AVES France.

Les éleveurs candidats peuvent contacter l'association.