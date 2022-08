L'association Bien vivre en Vallespir conteste les expropriations dues au projet du nouveau pont de Céret

Depuis 25 ans qu'elle est propriétaire de son casot (un cabanon dans les Pyrénées-Orientales), Marie-Rose Durand ne s'attendait pas à en être privée aussi soudainement. En début d'année, elle reçoit un courrier du Conseil départemental, l'informant que sa parcelle, située entre Céret et Maurillas, va être saisie en vu des travaux de la future route entre Saint-Jean Pla de Corts, Maureillas et Céret. Une route qui vise à limi

"Devoir partir comme ça, c'est trop difficile", déplore la retraitée. Elle rédige par la suite un courrier au Département pour obtenir plus d'informations. Celui-ci l'informe que son terrain sera nécessaire pour y réaliser le giratoire de sortie sur la RD618 ainsi que des voies de raccordement des riverains. "On ne m'a pas laissé le choix". En effet, une autorité publique telle que le Département a légalement le droit de contraindre un particulier à lui céder son bien, moyennant une indemnisation.

Une indemnisation dont l'estimation est réalisée en mars. En mai, Marie-Rose Durand est informée du montant : 50 000 euros. Une somme qu'elle estime dérisoire au vu de l'étendue de sa propriété : "J'ai 5000 mètres carrés avec une quarantaine de cerisiers, autant d'abricotiers. Des fraises, que les Espagnols venaient chercher. Des pommes de terre, des olives... Et maintenant, je n'ai plus rien. Je n'en ai rien à faire de leur argent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 50 000 euros ?!" Elle est également informée qu'elle devra avoir quitté son logement d'ici le 29 août.

L'utilité publique du projet remise en cause

L'association Bien vivre en Vallespir, qui lutte depuis 2020 contre ce projet de déviation de la circulation, a pris connaissance de sa situation. Hervé Bazia, membre de l'association, a été informé d'un autre cas similaire : _"Il y a une autre personne qui habite dans un mas, dans un lieu magnifique, très proche d'un site classé Natura 2000." Pour lui, "_les propriétaires sont très attachés à ces lieux. Trouvant injuste et inutile cette déviation, ils estiment que leur demander de partir ne se justifie pas". D'ailleurs, Marie-Rose Durand l'affirme, elle ne bougera pas de chez elle : "*On va peut-être me mettre en prison, je n'en sais rien ! Mais en attendant, on m'a tout pris…"

Pour Hervé Bazia, cette décision d'expropriation est précipitée alors que l'association a attaqué en justice la décision d'utilité publique du projet : "Nous devrions avoir la réponse en septembre ou octobre, mais l'expropriation a lieu sans attendre le verdict. C'est incompréhensible." Hervé Bazia estime cependant que le verdict "va aller dans notre sens" au vu d'un rapport établi au mois de juin par la MRAe (Mission régionale d'autorité environnementale), organisme indépendant chargé d'évaluer l'aspect environnemental des projets d'urbanisme. Ce rapport pointait notamment un manque de clarté sur l'impact du chantier sur le paysage ou sur l'estimation des conséquences écologiques attendues.

Contacté, le Conseil départemental n'a pas donné suite à nos sollicitations.