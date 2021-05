L’association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon interpelle les élus du conseil départemental

Un nouveau raccordement est désormais acté pour à terme relier plus directement les autoroutes A7 et A9. Ce printemps l’État et cinq collectivités partenaires (région, départements 84 et 13, Grand Avignon et agglomération Terre de Provence ) ont confirmé le financement pour un montant total de 142,7 M€ de cette tranche 2 de la liaison Est-Ouest. Soit 5,8 km de quatre voies entre l'échangeur de Rognonas et celui de l'Amandier sur la nationale 7 à Avignon . Une cicatrice polluante dans un milieu naturel et agricole pour les opposants qui se rangent derrière les lacunes relevées par l’Autorité Environnementale et le rejet en l’état du tracé par la maire d’Avignon.

Bien que la participation financière du département de Vaucluse à cette seconde tranche ait été votée ce vendredi les riverains de la ceinture verte ont promis de continuer à militer pour les solutions alternatives. Associés au collectif Puma ( "Pour Une autre Mobilité sur Avignon" ) ils appellent toujours de leurs souhaits une interdiction des poids-lourds sur la rocade avignonnaise et la gratuité de l’autoroute entre les échangeurs sud et nord.