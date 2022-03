L'association des sinistrés de Lubrizol a mené sa première campagne d'analyse sur les cheveux des Seinomarins

Les premiers résultats de cette étude seront dévoilés ces prochains mois.Là Rouen et à Serqueux près de Forges-les-Eaux. Ils ont participé à la première campagne de prélèvement de cheveux menée par l'association des sinistrés de Lubrizol. Elle consiste à détecter des polluants.

Les premiers résultats de l'étude dévoilés ces prochains mois

"On va rechercher 1.800 polluants organiques et 49 métaux dans les cheveux", explique Simon de Carvalho, le président de l'association des sinistrés de Lubrizol. "On va pouvoir étudier ses polluants. On va enfin pouvoir faire une carte avec tel ou tel polluant", ajoute-t-il.

Les prélèvements seront envoyés à ce laboratoire parisien. © Radio France - Bradley de Souza

Cette démarche n'est pas forcément en lien avec Lubrizol explique l'association. "Lubrizol, ça a été le constat en fait, le constat de se dire qu'une catastrophe comme celle-ci, on ne pouvait pas savoir quel a été son impact car on avait aucune donnée antérieure. Donc là l'idée c'est doter le territoire d'outils pour pouvoir, si demain on a une catastrophe écologique ou environnementale, on pourra se référer à ses données et voir s'il y a eu un impact ou pas sur l'environnement et sur nous", détaille Simon de Carvalho.

Les prélèvements effectués par des médecins, les premiers résultats de cette étude seront dévoilés ces prochains mois. L'association veut également créer un institut éco-citoyen à Rouen. Un établissement qui pourrait mener ce genre de campagne si une catastrophe survenait.