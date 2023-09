L'association Element-terre Sail partie de La Rochelle pour un tour du monde en autosuffisance

Un voilier est parti dimanche après-midi de La Rochelle, depuis le pont de la Capitainerie, pour un tour du monde qui va durer trois ans. A son bord, cinq membres de l'association "Element-terre Sail". Elle veut promouvoir le partage de savoirs-faire entre les différentes cultures du monde et l'auto-suffisance, c'est-à-dire la possibilité de tout préparer, de toute réparer soi-même sans avoir besoin d'acheter en magasin.

Un "dictionnaire ambulant du faire soi-même"

C'est Marie Descoubes, jeune rochelaise de 26 ans, qui est à l'origine de ce projet. Elle a fondé l'association Élément-terre Sail il y a un an, et l'a défendue sur les réseaux sociaux où elle s'est enrichie d'une vingtaine de membres. Elle est aussi la capitaine du bateau. "L'objectif, c'est de faire un tour des Antilles, puis de remonter par le Venezuela, la Colombie, énumère-t-elle. Chaque escale va durer un mois." Durant ces étapes de voyages, l'association ambitionne de partir à la rencontre des communautés locales et des petites associations pour apprendre leurs recettes "pour faire soi-même". "L'idée c'est de les partager ensuite sur internet à ceux qui nous suivent et au fil de nos voyages", raconte Marie.

Marie, 26 ans, capitaine du voilier et présidente de l'association Element-terre Sail © Radio France - Sophia Berrada

Unephilosophie écologique et solidaireà laquelle ils se sont tenus pour la rénovation du voilier. "Le bateau était destiné à la déconstruction, s'amuse la jeune femme, on a tout reconstruit nous-même avec des matériaux de seconde main. Alors que j'étais la première à n'être pas bricoleuse, j'ai refait, avec l'aide précieuse des bénévoles tous les bois, l'électricité, les hublots..." Le moteur, cassé, a été remplacé par un moteur de tracteur "marinisé".Et pour être autonome en énergie, le navire est paré de panneaux solaires et d'une éolienne.

La partie la plus compliquée du voyage promet d'être la première étape, celle du golfe de Gascogne. "C'est en général là que c'est le plus mouvementé avec tous les cargos, les vents, la mer agitée", détaille Marie, forte de son expérience en bateau-stop auprès de plusieurs capitaines. A la barre, pour ce voyage, les cinq membres de l'équipage se succèderont toutes les quatre heures. "C'est ça aussi, qui promet d'être difficile : la gestion de la fatigue !" Première étape du périple : Lorient !

Le "carré", ou la salle centrale du bateau, où se trouvent la kitchenette et la salle à manger © Radio France - Sophia Berrada

