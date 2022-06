L'association Expédition 7e continent participe à une mission pour lutter contre la pollution maritime

L'association Expédition 7e continent participe à la Blue Odyssey. Une mission d'exploration maritime entre Monaco et Marseille pour cartographier les fonds marins et lutter contre la pollution plastique. Elle débute ce mardi.

Une expédition pour cartographier les fonds marins et lutter contre la pollution maritime des littoraux méditerranéens part de Monaco ce mardi 7 juin et se termine le 28 juin à Marseille. L'équipe de l'association Expédition 7e continent fait partie du voyage. Son bateau est parti de Sète.

Entretien avec Patrick Deixonne, navigateur, explorateur et fondateur de l'expédition 7e continent.

Parlez-nous de cette mission. En quoi va-t-elle consister ?

Cette mission s'appelle la Blue Odyssey. Elle consiste à faire un état des lieux sur la bande des 300 mètres entre Monaco et Marseille, avec un outil innovant qui s'appelle le Platypus. C'est un bateau qui est capable d'immerger des plongeurs et de parcourir une distance de 40 kilomètres par jour, ce qui va nous permettre justement de cartographier un petit peu tout le long du littoral. Et pour nous, c'est un projet innovant qu'on a envie d'exploiter.

Avec cette nouvelle technologie que vous allez utiliser, il y a une possibilité de voir des choses que vous n'auriez pas pu voir avant, dans les autres explorations ?

La particularité de ce bateau, c'est qu'il ne coule pas entièrement. Il n'y a que la nacelle intérieure qui coule et qui envoie trois plongeurs à environ trois mètres de fond. L'intérêt de ce bateau, c'est de parcourir 40 kilomètres par jour. Ça veut dire qu'on est capable de faire un état des lieux, une photo instantanée sur ce qui est réellement la situation d'un jour. Et ça, c'est très important parce que ça va nous donner des paramètres qu'on va pouvoir utiliser pour trouver des solutions. S'il y a un impact sur la pollution plastique.

La problématique de la pollution en mer est générale. Mais par exemple, là, vous allez être très proche des côtes, entre Monaco et Marseille. Est-ce qu'il y a une problématique plus particulière sur cet endroit ?

Oui, parce que déjà 80 % des déchets viennent des continents. Donc c'est vrai que cette bande de 300 mètres est très sensible à la pollution plastique. Quand on a des restaurations en bord de mer, les manifestations, le vent emporte tout ça. Et c'est vrai que cette bande là est très très impactée.

Derrière cette mission d'exploration et cette cartographie des fonds marins, il y a forcément un message, notamment écologique, j'imagine ?

Bien sûr. Il faut bien prendre conscience que 98 % de la pollution plastique dans les océans est microscopique. Les gens ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. Le plastique ne disparaît pas en mer, il se fragmente jusqu'à la nanoparticule. Ce plastique est ingéré par le début de la chaîne alimentaire, par le plancton et donc on est en train d'empoisonner un peu toute la chaîne alimentaire.

Donc on a besoin d'actions comme celle-là pour justement approfondir le sujet, amener les gens à s'intéresser à ce qu'ils ne voient pas. C'est vrai que quand on ne voit pas, on n'y croit pas. Et nous, depuis douze ans, on la voit cette pollution. On la voit progresser. Et c'est très dur d'expliquer aux gens que 98 % de la pollution ne se voit pas. Les gens restent concentrés que sur les macrodéchets, ces gros déchets qui flottent. Mais ça, ça représente moins de 1% de la pollution plastique.

Quel est le but de cette mission d'exploration ?

Le but, c'est de montrer aux gens que quand on prend soin de notre océan, il est capable de se régénérer. C'est très important. De montrer aussi aux gens l'impact de ce plastique dans l'océan, qu'il a des conséquences très graves sur la faune, la flore, la santé publique. Pour nous, c'est très intéressant de pouvoir avoir des images et à chaque escale de pouvoir montrer ces images et débattre un peu avec le grand public.

Concrètement, qu'est-ce que qu'on va voir sur ces images ?

On risque de voir des sites d'accumulation de déchets. J'espère le moins possible, bien sûr. Mais on va aussi voir de belles choses. Il faut tirer les gens un peu vers le haut en disant que quand on prend soin de nos déchets, qu'on évite qu'ils arrivent dans les océans, dans la nature, l'océan est capable de se régénérer.

Où ces images vont-elles être diffusées ?

Chaque jour, elles vont être diffusées sur les stands puisqu'on va s'arrêter sur des étapes. On va faire escale deux ou trois jours dans les ports, on va monter des stands à côté des bateaux et on aura des téléviseurs ou les gens pourront justement visionner ces images. Le but, c'est d'échanger avec le grand public. Voilà ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont des solutions à mettre en place. Nous, on va proposer les nôtres. Donc c'est un véritable échange avec le public pour essayer de mutualiser ce combat contre la classification des océans.

