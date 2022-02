Le 37eme rallye automobile Vosges-Grand-Est se déroulera à Gerardmer et dans ses environs en juin prochain. L'association Gerardmer environnement solidarité qui dénonce une manifestation archaïque demande à la ville de retirer sa participation financière et lance une pétition en ligne.

L'association Gerardmer environnement solidarité dit non au rallye automobile Grand-Est 2022

Pour l'association la cause est entendue. Le rallye est source de pollution atmosphérique, d'atteinte à l'environnement et à la biodiversité. Gerardmer environnement solidarité lance donc une pétition en ligne pour demander que la municipalité retire sa participation financière à l'évenement.

"Il n'en est pas question" répond Stessy Speissmann. Le maire de Gerardmer souligne soutenir la manifestation. "c'est un évenement d'ampleur organisée par des géromois et qui participe à l'attractivité et au dynamisme du territoire" poursuit l'élu. La participation de la ville au rallye 2021 était de 5000 euros et devrait être sensiblement équivalente cette année.