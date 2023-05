L'association "La Matière" à Périgny, va recycler des chutes de polyéthylène de canalisation de gaz de GRDF

Quand une grande entreprise nationale se rapproche d'une structure locale pour recycler ses chutes de plastiques non utilisées. C'est le cas à Périgny dans l'agglomération de La Rochelle. L'association "La Matière" qui existe depuis près de dix ans, va recycler du polyéthylène non utilisé par GRDF. Des chutes de conduite de gaz sur des chantiers. L'idée c'est de ne pas jeter cette matière, mais de lui donner une deuxième vie. Après plusieurs mois d'études, GRDF et l'association s'apprêtent à recycler ces déchets.

Il y aurait 5 tonnes par an de chute de polyéthylène sur l'agglomération de La Rochelle

Renaud Francomme est le directeur territorial de GRDF. Pour lui à l'échelle de l'agglomération de La Rochelle, les déchets de sa société représente environ 500 kilos par an. " 600 kilos tout au plus, mais en associant d'autres professionnels, les gaziers, les distributeurs d'eau, les électriciens, aujourd'hui on est sur une estimation à 5 tonnes par an. Les chutes de chacun peuvent faire de grosses quantités. Il faut maintenant donner l'envie à tous ces secteurs de s'engager sur ce chemin là."

Des tables, des chaises en matière recyclée, ou même des plateaux de Skateboard !

Une matière que l'association peut retravailler facilement. Une fois broyée, des petites billes de quelques millimètres servent de base pour élaborer un autre produit. Il y a de multiples possibilités. Du mobilier, comme une table, ou des chaises, un plateau de skateboard, de la crédence de cuisine, ou de simples petites clef en plastique de gazier, utilisées pour ouvrir un coffret ou un placard sur le terrain.

Clef de gazier, en matière recyclée, à base de chute de polyéthylène de conduite de gaz © Radio France - Gérald Paris

Les objets en matière recyclée peuvent être décliné quasiment à l'infini. Pour Nicolas Legendre, designer à "La Matière" : "Imaginez que l'on peut faire aussi des petits mousquetons, pour des clefs, des carreaux de salle-de-bain, ou des grands placards."

"La Matière" à Périgny est devenue un acteur local important de le recyclage. Julien Duranceau, est le président fondateur de l'association. Elle existe depuis 2014 et emploie aujourd'hui 14 employés. "Nous avons ici, du bois exotique en provenance du Port de La Rochelle, des chutes, des peintures de chantiers nautiques qui seront revendues au poids. Nous avons même du tissu, ou des récupérateurs d'eau en provenance de "Léa Nature". Des 1000 litres à 80 euros à peine au lieu de 200 euros neufs. Ils partent ce jeudi pour les jardins ouvriers de Villeneuve-les-Salines"

Association "La Matière" à Périgny © Radio France - Gérald Paris

On est aussi dans le recyclage solidaire. Il faut être membre à l'année, "Une adhésion à 20 euros l'année pour les "changeurs de monde" et une autre à 5 euros solidaire, "Robin du bois". Au final, les produits vendus bien souvent au poids sont 60% à 70% moins chers."