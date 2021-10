L'association Mor Glaz milite pour un nouveau patrouilleur de haute mer à Cherbourg

Alors que deux nouveaux patrouilleurs vont venir remplacer dans les prochaines semaines les Abeilles Flandre et Languedoc en fin de service, l'association Mor Glaz demande que les autorités positionnent ces nouveaux bâtiments à Brest et Cherbourg. Explications.

Les Abeilles, ces remorqueurs de haute mer qui interviennent notamment en cas d'avaries pour sortir les navires de commerce de situations périlleuses, sont une pièce maîtresse de la sécurité en mer. Mais face à l'accroissement de la taille des navires marchands, notamment des portes conteneurs qui transportent désormais jusqu'à 24 000 conteneurs, les Abeilles arrivent en limite de leurs capacités de tractage.

Après quarante années d'activité, les Abeilles Flandre et Languedoc arrivent en "fin de vie". Ces remorqueurs seront bientôt remplacés par deux nouveaux modèles actuellement en cours de préparation au chantier naval German, à Kiel en Allemagne. Il s'agira tout simplement des deux plus puissants remorqueurs au monde. La question qui se pose est de savoir où ils seront positionnés.

Privilégier Cherbourg et Brest pour les remorqueurs les plus puissants au monde

Les bateaux qu'ils vont remplacer sont aujourd'hui basés à Toulon et à Boulogne-sur-Mer, mais pour l'association Mor Glaz, de protection de la mer et des marins, il serait incohérent de positionner les nouveaux navires dans ces deux ports. Pour son président Jean-Paul Hellequin, "les nouveaux remorqueurs, plus puissants, mieux armés et équipés que les autres, ont _vocation a être déployés en mer au départ des ports de Brest et Cherbourg_, tout simplement parce que le trafic maritime en Manche et Mer du Nord est en constante augmentation, entrainant des risques accrus d'avaries sur des bateaux géants".

Pour l'heure, il n'y a pas eu de communication sur les décisions d'affectation des prochains remorqueurs. A Cherbourg, la préfecture maritime précise simplement que l'Abeille Liberté actuellement en service n'est pas le seul remorqueur disponible puisque l'Argonaute, navire anti-pollution est également basé à Cherbourg, depuis janvier 2020.