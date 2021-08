Une épaisse fumée noire et des odeurs suspectes ont été constatées à l'usine Knauf d'Illange mi-août. L'industriel mène une enquête sur ces anomalies, qu'il juge sans risque à ce stade, alors que l'association Stop Knauf dénonce un épisode de pollution.

Dégagement de fumée et odeurs suspectes à l'usine Knauf d'Illange : que s'est-il passé ?

Des images d'un dégagement de fumée sur la cheminée de l'usine Knauf à Illange, observé par des riverains le 15 aout dernier provoquent de nombreuses interrogations. L'industriel indique qu'une enquête est en cours pour en établir la cause, mais l'association « Stop Knauf Illange » y voit un signe de négligence de la part du fabricant de laine de roche.

L'association Stop Knauf Illange a publié des images d'un dégagement de fumée prises par les riverains - Facebook

L'usine Knauf Insulation, jugée trop polluante par ses opposants, est dans le collimateur de cette association de riverains et de militants depuis son installation sur la commune en 2019. Ce dimanche 15 août, des riverains ont observé un dégagement de fumée sur l'une des cheminées de l'industriel, qu'ils ont signalé sur les réseaux sociaux, et ont témoigné d'odeurs désagréables sur les communes environnantes les deux jours suivants. Pour « Stop Knauf » , l'épisode n'a rien n'anodin ni d'inédit , et traduit « une difficulté de l'industriel à maitriser ses process », analyse Vincent Debierre, co-président de l'association.

L'association Stop Knauf Illange réclame au préfet de la Moselle la création d'une commission de suivi du site - Facebook

Un courrier de Knauf adressé au maire le 20 août

Dans un courrier en date du 20 août, adressé au maire de la ville, Knauf insulation distingue les deux phénomènes. Le dégagement de fumée serait survenu lors d'un arrêt de production. Les odeurs auraient été provoquées par un défaut de filtration. "Des correctifs ont été effectués sur site" assure Yosr Melki, directrice marketing et communication de Knauf pour l'Europe de l'Ouest.

Les deux évènements ne représentent pas de risque à ce stade, selon Knauf Insulation.

Concernant les causes de ces événements, "plusieurs enquêtes ont été faites, ainsi que la déclaration à la DREAL" détaille la dirigeante. _"A l'heure où je vous parle, une analyse causale est en cours pour déterminer les circonstances et un plan d'action immédiat a été mis en place." La Direction considère que les deux évènements ne représentent pas de risque pour les collaborateurs ni pour les riverains, sur la base des informations dont elle dispose à ce stade. "Le plus important est d'assurer la santé et la sécurité de tous le monde."_

Les inspecteurs de la DREAL, la Direction des services de l'État en charge de l'Environnement, se sont quant à eux rendus sur le site pour une inspection le 17 aout dernier.

Un problème de communication

Vincent Debierre, co-président de Stop Knauf, estime cette déclaration faite cinq jours après les faits contient peu d'informations pour rassurer les riverains : « C'est étonnant, étant donné qu'ils arrivent à déterminer que le dégagement a duré 50 secondes, c'est qu'ils ont bien une surveillance de ce qu'il se passe dans la cheminée aval. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils s'est réellement passé. » Le militant s'étonne que le courrier en question soit signé par Mark Leverton, le Directeur Général de Kanuf pour toute l'Europe de l'Ouest , et non du directeur de l'usine. Un choix qui selon lui reflète la gravité des faits. Vincent Debierre dénonce un problème de communication de la part de l'usine : « Ils se présentent comme une entreprise ouverte au dialogue et transparente mais dans les faits, cela reste complètement verrouillé », ajoute-t-il.

"Notre production peut parfois impliquer le dégagement d'odeurs et de fumées", répond Yosr Melki, "nous en sommes conscients. Mais je rappelle que nous sommes une vraie installation industrielle. Nous ne sommes pas dans une tour de verre. Notre métiers, tous les jours, est d'anticiper ce genre de risque et de la prévenir, comme tout industriel. C'est la raison pour laquelle nous avons des limites préfectorales, des mesures quotidiennes et des comptes à rendre aux autorités compétentes."

L'association réclame au Préfet de la Moselle la création d'une commission de suivi du site pour être mieux informée de son fonctionnement.