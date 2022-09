L'association Tonga Terre d'Accueil appelle à légiférer face au trafic de servals

Sur sa page Facebook, l'association Tonga Terre d'Accueil appelle le gouvernement à légiférer face au trafic de servals. "Ce qui nous inquiète c'est qu'en six mois on a recueilli plus de dix animaux, ce qui est énorme", explique Jean-Christophe Gérard, le vice-président de l'association, qui est aussi vétérinaire à l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine.

Des animaux jeunes, et qui ont été saisis dans toute la France, chez des particuliers, poursuit Jean-Christophe Gérard. Car il existe aujourd'hui selon lui, un véritable trafic, en raison du grand intérêt que suscite le chat Savannah. Cette race de chat est récente, et a été créée à partir du serval dans un but commercial. "C'est uniquement pour satisfaire des besoins qu'on se crée", commente le vice-président de Tonga Terre d'Accueil. Il dénonce surtout à travers cette image l'influence des réseaux sociaux sur les trafics d'animaux : "depuis qu'on a créé l'association en 2008 pour récupérer les animaux sauvages, on voit bien qu'il y a des modes dans le trafic d'animaux sauvages, au départ c'était les singes, ensuite ça a été les grands félins, et maintenant c'est le serval; on le voit parce que sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les stars se mettent en valeur en tenant dans leurs mains des félins sauvages, c'est totalement stupide".

En finir avec l'hybridation entre félins sauvages et domestiques

Pour aider les autorités face au trafic, Tonga Terre d'Accueil travaille actuellement à une cartographie génétique du serval. Cet outil est réalisé à partir de prélèvements sur plusieurs servals, grâce à l'association des parcs zoologique de France

Mais ce que demande surtout Tonga Terre d'Accueil, qui avait déjà lancé une alerte sur le trafic de servals en décembre 2021, c'est de légiférer sur le chat Savannah, "car c'est bien sa proximité avec le serval qui pose problème". C'est sur cette proximité que jouent les trafiquants. L'association précise que le chat Savannah est déjà interdit en Australie, et que la Grande-Bretagne réfléchit à interdire l'hybridation entre des espèces félines sauvages et domestiques.