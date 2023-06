L'association Transitions Limousines dresse un constat environnemental du Limousin à l'horizon 2050

A quoi ressemblera le Limousin en 2050 ? L'association limougeaude Transitions Limousines a tenté d'y répondre : pendant 4 mois, ils ont analysé des données scientifiques globales, avec l'appui de leurs adhérents. Résultats : des dizaines de cartes qui montrent l'impact du réchauffement climatique sur la Haute-Vienne et la Corrèze.

5 degrés de plus que la normale de saison

L'association dresse un triste constat. "Jusqu'au milieu et à la fin du siècle, les températures vont augmenter. Ce n'est une surprise pour personne, avec une augmentation de plusieurs dizaines de jours anormalement chauds, c'est-à-dire au moins cinq degrés de plus que la normale de saison par an. On prévoit également une baisse de la pluviométrie en été, une légère hausse en hiver, un nombre de jours de sol très sec qui augmente aussi de plusieurs dizaines par an, une baisse importante du nombre de jours de gel par an" explique Eric Boniface, co-président de l'association Transitions Limousines.

Il souligne également l'un des points les plus inquiétants ou déstabilisants : la baisse du débit des cours d'eau, 4 à 6 mois par an. "Tous les grands cours d'eau de l'ancienne région Limousine vont avoir des baisses de débit assez net en été et en automne, à horizon du milieu du siècle. On parle d'une baisse de l'ordre de 50 %" estime Eric Boniface.

Risques d'incendie pour les forêts limousines

L'objectif de l'association avec ce rapport, c'est de sensibiliser le monde social-économique du Limousin, et mener un travail en profondeur pour atténuer le réchauffement climatique. Surtout que le Limousin va être confronté à l'impact de ce réchauffement climatique avec les risques d'incendies dans les forêts.

"Il y a une maxime assez simple : celle des trois 30 : 30 km/h de vent, 30 degrés atmosphériques et 30 % d'humidité. Ces conditions vont être de plus en plus réunies en Limousin. Et donc il faut être conscient que notre territoire va être soumis à des probabilités d'incendie plus importantes" prévient Nicolas Picard, co-président de l'association.

"On n'y est pas du tout préparé"

Surtout, que la forêt limousine a des particularités, elle est notamment très morcelée. "On a un peuplement d'un tiers de résineux, deux tiers de feuillus. Une partie significative est privée. Donc : quel est le plan de gestion forestière qu'on adopte ? Mais aussi en même temps, quel plan de tourisme on adopte ? " interroge Nicolas Picard. Il conclut : "En tout cas, on n'y est pas du tout préparé".