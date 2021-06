L'autorité de sûreté nucléaire estime que les performances de la centrale de Gravelines sont en retrait

L'autorité de sûreté nucléaire est assez sévère avec la centrale de Gravelines. L'ASN, considéré comme le gendarme du nucléaire estime que les "performances sont en retrait". La durée de vie de la centrale va être prolongée de 10 ans, pour atteindre 2030.

Des performances en retrait sur la sûreté nucléaire, la radioprotection et la protection de l'environnement

L'ASN va débuter en fin d'année l'inspection des six réacteurs de Gravelines pour prolonger la durée de vie de 40 à 50 ans. Le 21 juin, la centrale avait été condamnée par le tribunal de Dunkerque à 1.000€ d'amende pour non respect des prescriptions de l'autorité de sureté nucléaire. Plusieurs associations avaient attaqué EDF pour accumulation de négligences. Selon l'ASN, les performances en matière de sureté nucléaire ne se sont pas améliorées.

L'autorité de sûreté nucléaire évoque un manque de rigueur. Jean-Marc Dedourge est Chef du pôle réacteur à eau pressurisée à l'Autorité de Sureté Nucléaire : "L'ASN a mis en demeure la centrale de Gravelines de se conformer à la réglementation notamment en matière de protection contre les risques d'explosion d'origines externes. En 2020 on a constaté une prolongation importante des durées d'arrêts pour maintenance et renouvellement des réacteurs. Ca a conduit à certaines périodes au chevauchement de trois arrêts en simultané qui perturbent l'organisation. Enfin pour tout ce qui est santé, sécurité au travail, la centrale de Gravelines fait partie de celles qui ont le plus de taux de fréquences, d'accidents et de taux d'arrêts. Il n'y a pas eu d'accidents graves à déclarer en 2020." Située au bord de la mer du Nord, à égale distance de Dunkerque et de Calais, la centrale de Gravelines est la plus importante centrale nucléaire d'Europe de l'ouest, par sa capacité de production comme par le nombre de réacteurs.