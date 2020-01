L'autoroute Machilly-Thonon bientôt attaquée en justice

Thonon-les-Bains, France

L'autoroute Machilly-Thonon en Haute-Savoie sera probablement bientôt attaquée en justice. La ville de Genève et plusieurs associations écologiques françaises notamment ont décidé de monter un dossier contre le projet autoroutier qui vient tout juste d'être validé par le Premier ministre.

Cette deux fois deux voies de plus de 16 kilomètres est à l'étude depuis 20 ans. Edouard Philippe a validé par décret l'utilité publique de cette route le 24 décembre 2019. Les partisans comme Christian Monteil, le président du département de Haute-Savoie avaient salué un vrai "cadeau de noël". Les opposants parlaient eux de cadeau "climaticide".

Un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit environnemental

Un cabinet d'avocats parisien, spécialiste du droit environnemental, est saisi par la Ville de Genève en Suisse et par plusieurs associations écologistes pour monter un dossier contre cette décision. Ces avocats vont donc insister sur la caractère "climaticide" déjà dénoncé depuis plusieurs années. Ils ne manqueront pas non plus de rappeler le mauvais timing selon eux de l'Etat français. En effet le décret qui reconnaît l'utilité de l'A412 est tombé seulement neuf jours après la mise en service du Léman Express (le RER transfrontalier Suisse-France).

Anne Lassman-Trappier, présidente de l'association écologiste Inspire qui fait partie des requérants trouve la décision du ministre aberrante : "au niveau du timing on est vraiment à côté de la plaque. Il faut laisser sa chance au Léman Express qui vient d'ouvrir et surtout pas replonger la Haute-Savoie dans l'autoroutier. On est déjà un département très routier et on a besoin d'avoir des alternatives, une mobilité différente."

Les opposants ont jusqu'au 24 février pour se manifester auprès de ce cabinet avant que soit déposé un recours contre le décret du Premier ministre.

Cette autoroute A412 de 16.5 km prévoit de relier Anemasse jusqu'à Thonon-Les-Bains, avec trois échangeurs (Machilly, Anthy-sur-Léman et Péerrignier) et un péage à Pérrignier.